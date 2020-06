Sampdoria, Ranieri infuriato con Doveri: "Nell'azione del rigore c'è piede a martello di Medel"

Nel corso dell'intervista post-partita a Sky (in arrivo l'integrale), Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, si è detto molto arrabbiato dell'arbitraggio di Doveri, in particolare nell'azione che porta al rigore conquistato da Orsolini: "Ho visto cose che voi umani... Come diceva il film. Doveri sostiene che non c'era quel rigore, perché Colley era in fuorigioco, ma lì un giocatore del Bologna ha dato un cazzotto a La Gumina. Perciò vorrei capire se c'era un tocco di mano e quindi un rigore per noi. Oppure vediamo se Medel entra a piede a martello su Tonelli nell'azione che poi porta al loro calcio di rigore, e magari mi tranquillizzo".