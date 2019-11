Sampdoria, Ranieri: "Stiamo sistemando la difesa. I gol arriveranno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita pareggiata con l'Atalanta: "La difesa funziona? Una squadra che si deve salvare, deve fare tesoro di ogni opportunità. Le fondamenta sono la cosa più importante nella costruzione di una casa. I gol ci mancano, ma arriveranno. Quagliarella? Lo devo aiutare. Stiamo giocando in difficoltà, sto cercando di mettere a posto l'assetto difensivo, poi gli farò avere i giocatori che gli servono per fare gol. Al momento è importante mettere le fondamenta. L'Atalanta è una grossissima squadra, mancavano diversi giocatori. Sono dispiaciuto per l'episodio di Ferrari, è capitato anche a noi uno simile con Gabbiadini contro la Spal: entrambi non andavano verso la porta, sono stati ammoniti, e noi siamo stati al nostro posto".