Sampdoria show, poker all'Udinese. Quagliarella infinito

Sampdoria-Udinese 4-0

Si è da poco conclusa la sfida fra Sampdoria e Udinese. I blucerchiati hanno dominato la gara e dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, hanno dilagato nella ripresa. 4-0 il punteggio finale, doppietta di Quagliarella e reti di Linetty e Gabbiadini.

L'IMMORTALE QUAGLIARELLA SBLOCCA IL MATCH - Il primo tempo della sfida non verrà certo ricordato per la sua bellezza, anzi. La partita, dopo un inizio promettente, si blocca. Tanto per cambiare è il solito Fabio Quagliarella a trovare il gol per la Sampdoria. Calcio di rigore conquistato da Defrel (fallo di Behrami), la punta blucerchiata spiazza Musso e trova il gol. Eguagliato il record di Gabriel Omar Batistuta, Quagliarella è andato a segno per 11 giornate di fila.

SAMP A VALANGA - Nella ripresa la Sampdoria dilaga. Secondo calcio di rigore per i blucerchiati per un tocco di mano di Opoku sulla conclusione di Murru. Dagli undici metri Quagliarella non sbaglia, e supera un altro mostro sacro del calcio italiano: 143 gol segnati un serie A, uno in più di Bobo Vieri. Passano altri 10 minuti e la Samp chiude la gara: azione spettacolare, tutta di prima, dei blucerchiati. Quagliarella usa il fisico ed apre per Saponara, tocco di prima per Linetty che entra in area e trova il gol.

GABBIADINI CALA IL POKER - C'è gloria anche per Manolo Gabbiadini. L'ex Southampton entra al posto di Defrel e praticamente al primo pallone toccato trova il gol. Cross teso di Quagliarella e tocco di prima intenzione di Gabbiadini che evidentemente ama segnare all'Udinese. Gabbiadini infatti aveva segnato l'ultima rete in blucerchiato proprio contro i friulani.

PROFUMO DI CHAMPIONS - La Sampdoria torna alla vittoria e vede la Champions: quinto posto con 33 punti al pari della Roma, ad una sola lunghezza dal quarto posto, valido per la Champions League, occupato dal Milan.