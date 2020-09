Sampdoria, si spera nel doppio colpo: aspettando Keita e una risposta di Candreva

Un rinforzo c'è. L'altro nì. La Sampdoria ha iniziato il suo campionato con una sconfitta sul campo della Juventus. Una sconfitta contro i bianconeri ci sta, sia chiaro, ma quanto si è visto in campo all’Allianz Stadium - sottolineato con la matita rossa da mister Ranieri in sala stampa - è quello di una squadra "pavida", usando i termini del tecnico blucechiato, e "paurosa". Va altresì sottolineato che si tratta comunque della prima giornata, c’è un intero campionato di fronte e comunque non tutto quello visto domenica sera è da buttare: positivo l’ingresso in campo di Gaston Ramirez, di Verre mentre Quagliarella - pur dall’alto dei suoi 37 anni - ha fatto vedere buoni spunti. E’ però fuori da ogni dubbio che serve rinforzare la rosa, la società lo sa ed è al lavoro per regalare le pedine giuste richieste dall'allenatore.

Aspettando Keita... - Il primo rinforzo che dovrebbe arrivare in ordine di tempo dovrebbe essere Keita Balde. Attaccante di assoluto valore, per ammissione dello stesso Ranieri, può ricoprire sia il ruolo di seconda punta che quello di esterno di centrocampo sfruttando la sua velocità e la sua imprevedibilità. Ormai si tratta di sapere solo quando sosterrà le visite mediche con la compagine blucerchiata perchè "considero Keita Balde un giocatore della Sampdoria" ha detto il presidente Ferrero. Dichiarazioni che sono arrivate quasi 24 ore dopo quelle del ds Carlo Osti: "Stiamo aspettando di definire alcune cose in settimana. Deve fare alcune definizioni con il Monaco. Questa settimana arriverà". Quasi tutto fatto.

...e una risposta da Candreva - Discorso più complicato quello che riguarda Antonio Candreva. L’accordo con l’Inter sembrerebbe esserci. La società nerazzurra infatti attende solo l’uscita dell’esterno per poter ufficializzare Matteo Darmian, di fatto un nuovo giocatore a disposizione di Antonio Conte. C’è un "però". L'ex Lazio non ha ancora dato una risposta. I dubbi possono essere legati al suo ingaggio che andrebbe rivisto al ribasso. A Milano infatti guadagna 3 milioni di euro mentre l’offerta da Corte Lambruschini sarebbe di 2,5 milioni di euro comprensivi dei vari bonus. Ore di riflessione. Con la Sampdoria che spera di piazzare un doppio colpo.