Sampdoria, su Ben Arfa c'è anche il Le Havre. E ha la carta Le Guen

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Non c'è solamente la Sampdoria sulle tracce di Hatem Ben Arfa, svincolato fantasista in cerca di una nuova sfida dopo l'esperienza al Rennes. Secondo il quotidiano francese L'Equipe, sarebbe seguito con grande interesse anche dal Le Havre, squadra di seconda serie transalpina in cerca di ulteriori rinforzi dopo un inizio di stagione non esaltante.

Da una parte l'aspetto economico può rendere particolarmente difficile l'operazione, ma i francesi possono contare sulla carta rappresentata dalla presenza in panchina di Paul Le Guen, l'uomo che lanciò Ben Arfa ai tempi di Lione. Contatti già avviati, ma il piccolo club di Ligue 2 (lo ricordiamo anche sulle tracce di un altro svincolato di lusso quale Nasri) dovrà fare i conti con la concorrenza ulteriore del Betis, oltre a quella a tinte blucerchiate.