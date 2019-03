© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ronaldo Vieira ha parlato a Il Secolo XIX del proprio futuro, dopo essere arrivato da qualche mese. "Voglio ritagliarmi un ruolo nella Samp e diventare utile alla squadra. Sono arrivato da poco e ho l'età dalla mia parte, il futuro me lo devo costruire da solo. Ekdal? È un riferimento, è forte in tutto. Non sono arrabbiato avendo lui davanti, siamo due per ogni ruolo. Credo nell'Europa, questa è squadra è molto forte".