Sampdoria, Yoshida: "Dovevamo essere più cattivi. Avanti così e testa al Cagliari"

Prestazione maiuscola di Maya Yoshida nel derby di Genoa, ma dopo la gara il difensore della Sampdoria ha detto: "Dovevamo essere più aggressivi, cattivi, eravamo troppo morbidi, timidi soprattutto nella prima parte. Abbiamo fatto meglio nella seconda, l’1-1 non è male ma ci resta un po’ di amaro in bocca. Però dobbiamo continuare così: sono quattro partite che non perdiamo".

L’esperienza di difensore si arricchisce di nuovi tasselli, soprattutto dopo l’acquisita titolarità dal lockdown in avanti. «Io capisco meglio l’italiano e il calcio – annuisce il centrale -, mi sto divertendo. Ora vogliamo fare una buona partita contro il Cagliari la prossima settimana. Certo oggi vincere sarebbe stato meglio, ovviamente. Ma prendiamo il punto. Un gol al ritorno? Spero di farlo la prossima volta, ma è più importante non prenderli per me", ha detto al sito ufficiale del club.