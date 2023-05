ufficiale Schalke 04, Yoshida non rinnova. Il giapponese è di nuovo sul mercato

vedi letture

Maya Yoshida ha deciso di non proseguire la sua avventura con lo Schalke 04 dopo la retrocessione. L'ex difensore della Sampdoria ha annunciato in un'intervista che non rinnoverà il contratto e che quindi sarà libero di trovare una nuova squadra. Il giapponese, 34 anni, era arrivato in Germania l'estate scorsa e in questa stagione ha disputato 31 partite.