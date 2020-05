Samuel: "Il calcio deve tornare per la gente. Scudetto? La condizione sarà determinante"

vedi letture

Walter Samuel, difensore centrale che nella sua carriera si è meritato il soprannome di "The Wall" difendendo la porta anche di Roma e Inter, ha parlato al Corriere dello Sport ripartendo dal possibile ritorno in campo anche in Italia: "Mi auguro che si torni a giocare per dare un po' di gioia alle persone anche visto l'entusiasmo che ha scatenato il ritorno in campo della Bundesliga. Il calcio è importante e mi auguro che si possa tornare in campo per i calciatori, per la gente che lavora, mi auguro anche che possano ripartire anche tutti gli altri sport". E nel caso in cui in Italia si tornasse in campo: "Ci saranno tanti elementi da tenere in considerazione, a cominciare dal fatto che si andrà in campo ogni tre giorni. La spunterà chi avrà una migliore condizione fisica".