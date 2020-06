Sanchez prigioniero del suo ingaggio faraonico: finirà la stagione all'Inter, il futuro è un rebus

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Alexis Sanchez. Il nodo riguardante il futuro del cileno è uno dei più stringenti in casa Inter. E' raggiunta l'intesa con il Manchester United per fargli finire la Serie A a Milano ma è ancora da trovare quella per giocare l'Europa League in nerazzurro. Poi il futuro: saranno giornate decisive, è chiaro che i 15 milioni attualmente percepiti coi Red Devils siano impossibili da pagare per l'Inter. Contratto fino al 2022, adesso Sanchez è prigioniero del suo stipendio.