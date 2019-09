Sansone spreca, Schone solo a sprazzi. Genoa-Bologna finisce 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco conclusa la sfida fra Genoa e Bologna. Al termine di 90 minuti intensi, le due squadre non sono riuscite a trovare il gol: finosce 0-0 a Marassi.

Primo tempo equilibrato, solo un lampo di Schone - La squadra di Andreazzoli parte bene prende subito in mano il pallino del gioco. Il Grifone attacca e alla mezz'ora arriva l'occasione più ghiotta della gara. Calcio di punizione dal limite, ma da posizione defilata. Schone si incarica della battuta e l'ex Ajax calcia in maniera "quasi" perfetta. Il pallone si stampa sulla traversa, ma la giocata di Schone è da applausi. Dopo la traversa del Genoa, la squadra di Mihajlovic prende coraggio e guadagna campo. Orsolini prova a far male con una delle spacialità della casa, il tiro a giro da fuori: la sua conclusione perà non trova lo specchio della porta. Nel finale, complice un errore di Zapata a centrocampo, arriva l'occasione più grande per il Bologna: contropiede 6 contro 3, Palacio spreca tutto calciando malissimo dal limite dell'area.

La musica non cambia ad inizio ripresa - Il Secondo tempo inizia esattamente come il primo, con il Genoa avanti a testa bassa alla ricerca del gol del vantaggio. È di Barreca la grande occasione, ma Skorupski si supera e nega la gioia del primo gol in serie per l'esterno sinistro del Genoa.

Sansone non è Totti - Quando mancano poco più di 10 minuti alla fine della gara, arriva l'episodio chiave della gara. Schone, che fino a quel momento era stato fra i migliore, stende Soriano in area: rigore netto. Dal dischetto si presenta Sansone, che tenta il cucchiaio. Il pallone finisce sulla traversa, poi lo stesso Sansone cerca di ribattere in rete (da regolamento non si può) ed il Genoa guadagna un calcio di punizione.

Anche Soriano spreca - Nonostante l'errore dal dischetto, il Bologna non demorde e prova a cercare la rete del vantaggio. Ci prova Sansone dal limite, ma la sua conclusione viene deviata da Criscito. L'occasione più grande è per Soriano, che da ottima posizione calcia di prima intenzione ma non trova lo specchio. È l'ultimo sussulto della gara, Genoa-Bologna finisce 0-0.