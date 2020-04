Saponara: "Continuo a pensare che Balotelli, per i mezzi che ha, sarebbe da Pallone d'Oro"

Intervista rilasciata alla 'Gazzetta Sportiva' da Riccardo Saponara. Passato in prestito a gennaio dal Genoa al Lecce, il trequartista giallorosso ha giocato solo tre partite con la nuova maglia prima dello stop: "Il club mi aveva cercato già la scorsa estate e Liverani mi ha convinto con la sua idea di calcio: in tv avevo apprezzato la vocazione offensiva e la ricerca della verticalizzazione del Lecce".

Saponara nel corso dell'intervista ha poi ripercorso la sua carriera. E alla domanda sul compagno di squadra più forte mai avuto, ha risposto così: "Per la carriera che ha avuto dico Kakà. In quel Milan, però, ho scoperto Balotelli: continuo a dire che, con i mezzi che ha, sarebbe da Pallone d’Oro".