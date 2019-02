Saponara sul ko contro l'Inter: "Samp forte, l'abbiamo dimostrato”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa Inter, Riccardo Saponara ha espresso attraverso il suo profilo ufficiale Instagram la delusione post-gara. "Una buona prestazione incrementa ulteriormente la delusione di non aver raccolto punti, ieri sera di negativo c’è stato solo il risultato è questo ci rende ottimisti per le prossime partite. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato", ha scritto il trequartista della Sampdoria.