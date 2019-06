Sarri alla Juve - Caratteristiche, non nomi. Via alla sinergia con Paratici

Il modulo della nuova Juventus sarà scelto sulla base delle caratteristiche dei calciatori. Questo il messaggio che Maurizio Sarri ha voluto far passare nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione a quei colleghi che gli chiedevano lumi sull'abito della sua prossima squadra. Prima di dare risposte certe, insomma, servirà capire chi resterà e chi arriverà dal mercato.

Caratteristiche ma niente nomi - Un po' come successo al Chelsea, Sarri ha scelto una strada intermedia per far capire alla società ciò di cui ha bisogno: "Io non faccio grosse richieste sui nomi, ma sulle caratteristiche sì", è stata l'ammissione del tecnico. E partendo da queste 'caratteristiche' è possibile immaginare i prossimi movimenti del ds Fabio Paratici: qualcosa dovrà cambiare fra i terzini. Cancelo e Alex Sandro insieme non sembrano essere una soluzione nel Sarri-pensiero, almeno uno dei due è destinato a partire per far spazio ad un interprete più 'bloccato'. Quindi la qualità a centrocampo, un must del Sarrismo. Pjanic, Ramsey, Emre Can e Bentancur resteranno salvo colpibdi scena. Ma insieme a loro servirà almeno un altro giocatore di qualità, un palleggiatore in grado di assistere e duettare con i compagni di reparto. Pogba abbinerebbe il fisico a queste qualità, ma il francese non è l'unico nome valutato. Anche perché i costi dell'operazione impongono di guardare anche ad altre soluzioni. Adrien Rabiot è una di queste. Ma di certo non l'unica.

