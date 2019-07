© foto di Federico De Luca

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per l'International Champions Cup, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri s'è soffermato sul suo rapporto con i calciatori: "Io ai giocatori devo chiedere molto nell'ora e mezzo in campo. Fuori non voglio fare il poliziotto perché se sono arrivati a questo livello vuol dire che sono dei professionisti. In campo voglio vedere allenamenti di alto livello di intensità quando si può ovvero non a ridosso della partita. Voglio una squadra che riproduca il ritmo gara anche in allenamento. Non è una cosa scontata, ma penso di poterla ottenere nel giro di poco tempo", le sue parole riportate dal 'Corrieredellosport.it'.