Sarri: "Chiellini dall'inizio? Valuteremo insieme oggi. Vogliamo fare un passo avanti"

Queste le parole di Maurizio Sarri alla vigilia della gara contro la SPAL. "Chiellini dall'inizio? Non lo so. Stava piuttosto bene, gli manca l'ultimo passo. Lo farà più in partita che in allenamento. Da una parte vogliamo mettere la miglior formazione, dall'altra di far fare a Giorgio un passo in avanti. Valuteremo dopo l'allenamento di oggi".

Gioca Buffon?

"Parleremo con Filippi dopo l'ultimo allenamento. Domani conta, da domenica mattina conta Lione, da giovedì l'Inter. La prospettiva è solo su Ferrara".