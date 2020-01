Sarri coccola Dybala: "Nei prossimi anni segnerà il calcio mondiale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala illumina la Juventus. In questo momento l'argentino è il giocatore più in forma dei bianconeri: dopo l'amarezza per la sostituzione, in Coppa Italia ha trovato una gran doppietta (più assist a Higuain) nel 4-0 all'Udinese. In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha riservato anche al suo numero 10 delle carezze: "Dybala è un fuoriclasse. Penso che segnerà il calcio mondiale nei prossimi anni, penso in questo momento sia andato in grande fiducia dopo un periodo di difficoltà. Pallone d'Oro? Prima di piacerebbe fare vincere a Cristiano il sesto. Pensare che ci sia qualcuno che ne ha vinto più di lui mi fa girare un po'. Credo Dybala nei prossimi anni potrà diventare uno dei pretendenti".