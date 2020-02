© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La presenza di Cristiano Ronaldo a Sanremo può influire sulla sua presenza a Verona?". Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato di domani contro l'Hellas, rispondendo con una battuta e col sorriso sulle labbra anche ad una domanda sulle condizioni del portoghese: "Non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina (la compagna di CR7, ndr) è stata brava. Ho lavorato fino a tardi e per rilassarmi ho visto un film. Conoscendolo ha dormito le ore giuste, non ho alcun dubbio. Si presenterà in buonissime condizioni come ha sempre fatto da quando è tornato dall'infortunio".