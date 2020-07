Sarri dopo il tonfo di Udine: "Perso al 93' una gara che volevamo vincere a ogni costo"

La Juventus fallisce il match point Scudetto contro l'Udinese e dopo la gara parla Maurizio Sarri a Sky. "Abbiamo perso ordine, abbiamo preso il pareggio dopo un buon primo tempo. E' così per noi, è così per tutti. Volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo portato la partita su un binario pericoloso. Abbiamo perso al 93' per voler vincere a tutti i costi. Cosa mi preoccupa? In questa fase della stagione è difficile: le squadre giocano in condizioni diverse dalla normalità, siamo tutti più stanchi. In questo momento l'ordine sarebbe più importante dell'aggressività".

