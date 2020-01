© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus che sfiderà la Roma sarà un po' diversa da quella vista contro il Cagliari. Leggero turnover, per Maurizio Sarri, che ne ha parlato oggi in sala stampa: "Per anni mi avevano indicato come uno che non cambiava mai. Adesso mi chiedete di fare meno rotazioni... Le rotazioni verrano naturali con tre partite in una settimana".

Come si è abituato a cambiare di più rispetto a quando era a Napoli?

"Non ho fatto alcuno sforzo. A Napoli avevo valutato giusto puntare sullo stesso gruppo, qua ci sono le condizioni per cambiare. Cambiare due-tre giocatori non cambia molto la filosofia di gioco, se ne cambi 6-7 certamente si può snaturare il tipo di partita che vuoi fare".