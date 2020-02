© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato di Emre Can, ceduto nell'ultimo giorno utile per i trasferimenti al Borussia Dortmund. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Ci sono situazioni normali. Ho trovato un gruppo di 27 giocatori, se tra questi ce ne sono uno-due che hanno problemi di inserimento in un certo contesto mi sembra normale. Le sue qualità non si discutono, in un altro modo di giocare Emre Can diventa fondamentale. Succede in qualsiasi gruppo e cambio di allenatore".