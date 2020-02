vedi letture

Sarri: "Era palese fin dall'inizio che questo campionato sarebbe stato diverso dagli ultimi"

"Era palese fin dall'inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso e quindi dobbiamo trovare stimoli da questa situazione. Ci giocheremo il campionato fino alla fine e questo potrebbe essere lo stimolo giusto per avere grandi motivazioni". A parlare è Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia valida per la 24esima giornata di Serie A. "Lazio-Inter non credo sarà determinante, ma noi in questo momento dobbiamo pensare alla nostra partita, dobbiamo racimolare quanti più punti è possibile. Quella dell'Olimpico sarà una gara importante ma non determinante".

