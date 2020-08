Sarri esonerato dalla Juve. E arrivano i like di Emre Can, Mandzukic e Douglas Costa

vedi letture

Non è un segreto: Maurizio Sarri lascia la Juventus dopo una stagione anche a causa di rapporti difficoltosi nello spogliatoio bianconero. Non a caso, dopo che la Juventus ha ufficializzato l'esonero dell'ormai ex allenatori sono arrivati i 'like' su Instagram di giocatori che vestono o hanno vestito la maglia della Juve in questa stagione: il primo è stato Emre Can, escluso ad agosto dalla lista Champions e venduto al Borussia Dortmund a gennaio. Poi, poco dopo, quello di Mario Mandzukic e quello di Douglas Costa. Ecco il post