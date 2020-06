Sarri: "Girano i coglioni quando sento dire che in Italia non ho vinto nulla. Ho 8 promozioni"

Domani può vincere il suo primo trofeo in una finale contro il Napoli. Come si sente? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri. Alla vigilia della finale di Coppa Italia, l'allenatore della Juventus ha risposto così: "Mi girano leggermente i coglioni quando sento dire che io in Italia non ho vinto niente. Ho fatto otto promozioni da una categoria all'altra e le ho conquistate tutte sul campo, non ne ho persa una. Questo è poco visti da giornalisti abituati a parlare di Champions, ma è un percorso difficile perché prendere promozioni in categorie inferiori non è semplice. Sono contento di quello che ho fatto. Poi la voglia di andare a vincere trofei importanti c'è in tutti noi. Il sentimento prevalente è quello di aiutare i giocatori a vincere un trofeo, vogliamo vincere per la società e per i tifosi. Non ho retropensieri ne sugli avversari né su altre cose. Sono proiettato solo su di noi".

E' la finale che avrebbe voluto?

Sì, è la finale che avrei voluto perché sono in finale. Del resto non me ne importa niente, nemmeno del Napoli perché sono concentrato solo sulla mia squadra in maniera totale e spero con la giusta determinazione e cattiveria".

