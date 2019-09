Sarri: "Il futuro di Bernardeschi più da centrocampista che da ala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi è rimasto in panchina contro l'Atletico Madrid. A che punto è lo sviluppo del talento carrarino? Ne ha parlato in conferenza stampa l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri: "Secondo me la specializzazione di Bernardeschi in futuro sarà più da centrocampista che da attaccante offensivo. Poi al momento ho sette centrocampisti e tre attaccanti esterni e quindi ho chiesto al ragazzo di insistere su quel ruolo. Ancora non ha inciso per le caratteristiche che ha, cercheremo di farlo crescere e di fargli assumere una personalità, un livello caratteriale in grado di fargli trasportare in campo queste grandi qualità, cosa che non sempre riesce a fare. È compito di tutti, principalmente suo, ma anche mio e della società, di farlo rendere al massimo".