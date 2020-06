Sarri ko in finale: "C'è rabbia ma non abbiamo grosse risorse fisiche adesso"

Maurizio Sarri analizza il ko della Juventus ai microfoni di JTV. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Come commenta questa partita particolare che si è risolta ai rigori?

"C'è rabbia, c'è delusione, per i ragazzi, per la società, soprattutto per i tifosi, però in questo momento non abbiamo grosse risorse fisiche. Abbiamo fatto una partita leggermente diversa, rinunciando alla pressione alta per conservare quelle risorse che abbiamo adesso il più a lungo possibile. Siamo stati bravi a livello di applicazione perché la squadra è stata molto corta, molto compatta, solida, ha concesso pochissimo, abbiamo giocato. Ma in questo momento forse non abbiamo la brillantezza fisica per trasformare in pericolosità la grande mole di gioco che facciamo. Quindi bisogna lavorare, aspettare e sperare di risolvere questo problema".

Loro si sono difesi molto bene oggi.

"Loro si sono difesi bene e noi per caratteristiche abbiamo una serie di giocatori che vogliono la palla addosso perché sono abituati poi all'azione individuale nel risolvere la situazione. E in questo momento una brillantezza fisica non ottimale non gli consente questo tipo di soluzione, quindi facciamo fatica a trasformare in pericolosità quanto giochiamo e anche stasera abbiamo giocato abbastanza. Poi in questo momento purtroppo i ritmi sono questi, quindi senza grande brillantezza nelle accelerazioni secche e senza ritmi molto alti poi diventa difficile andare a superare le squadre che si chiudono".

Quando potremo vedere la brillantezza?

"Io spero velocemente, è sempre difficile fare le previsioni sulla crescita fisica di un giocatore singolo o di una squadra, perché a volte sono situazione che si protraggono per un po' di tempo, a volte sono situazioni che svaniscono in una partita e la squadra torna sui suoi livelli abituali. Spero che sia una situazione breve".