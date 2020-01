© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Cagliari, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche del nuovo acquisto Dejan Kulusevski, che raggiungerà però la Juventus solamente in estate: "Kulusevski è un prospetto di grande interesse. Averlo subito o no non rientra in ciò che devo giudicare. L'importante è che la società sia attenta a questi giovani di grande prospettiva e riesca spesso ad arrivarci per prima".