Sarri: "L'emozione c'è, ma la Juve non ha preso un tecnico dai dilettanti"

Maurizio Sarri, neo tecnico della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione ha sottolineato anche un aspetto riguardante la scelta di accettare la proposta bianconera: "Io non passo da dilettante alla Juventus, ma è stato un percorso lungo. Mi dà emozioni essere qui e mi fa piacere, il percorso è lungo ed è fatto di passi. Quella della Juventus è una storia pluricentenaria, mentre al Chelsea la storia s'è elevata negli ultimi 20 anni. Lo ritengo questo un ulteriore passo in avanti, l'emozione c'è ed è forte ma la Juventus non ha preso un tecnico dai dilettanti, nel frattempo c'è stato anche un mio percorso. Negli ultimi anni ho allenatori giocatori forti e giocatori molto forti, con Cristiano Ronaldo però si va a un livello superiore perché è il top al mondo. Ha quasi tutti i record che si possono avere a livello mondiale e mi piacerebbe fargliene battere qualcun altro".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!