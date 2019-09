Sarri: "La mia Juve? Se vi aspettate il Napoli forse non lo vedrete mai"

© foto di Federico De Luca

"Se hai tre figli non puoi pensare che tutti diventano adulti a 21 anni e sei mesi". A chi gli chiede quando vedremo la Juve di Maurizio Sarri, il diretto interessato risponde così: "Ognuno ha il proprio percorso. E così è per le squadre. Ogni squadra ha un percorso diverso. Se per vedere la squadra di Sarri vuoi vedere il Napoli magari non la vedrai mai, questa è una squadra che ha caratteristiche diverse e probabilmente giocheremo sempre in modo diverso".