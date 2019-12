Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Nel corso della conferenza stampa post ko contro la Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche della Lazio come 'bestia nera'. "Io ho sempre vinto contro la Lazio prima... E ora non credo che i miei si facciano condizionare da due partite. Può darsi che ora abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Sono in un momento magico: poi se continuano così, c'è poco da fare per tutti".