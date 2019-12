Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri difende le sue scelte e lo fa in conferenza stampa, da Riyad, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Lazio. Nel corso della chiacchierata coi giornalisti, ha parlato infatti anche del tridente. "State parlando sempre del tridente ma abbiamo perso con un centrocampista in più... Non ritengo i tre responsabili della sconfitta. C'è amarezza ma guardo avanti, non mi piango addosso, non mi risolve problemi".