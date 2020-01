Sarri si gode l'HD: il primo gol è il manifesto dell'intesa Higuain-Dybala

© foto di www.imagephotoagency.it

È un'intesa che c'era già e che i due hanno ritrovato. È un'intesa che, senza stare troppo a discutere un campione con Cristiano Ronaldo, nessuno dei due ha (ancora?) sviluppato col portoghese. È l'intesa tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, quella della Juve in HD, spesso più bella e divertente di quella in HDR. Un'intesa celebrata in occasione del primo dei quattro gol rifilati questa sera dalla Vecchia Signora all'Udinese: un uno-due infinito tra il 10 e il 21, sette passaggi di fila l'uno per l'altro prima del gol del Pipita. Con tanto di complimenti da parte di Sarri: la Grande Bellezza, che il tecnico di Figline insegue dal suo arrivo all'ombra della Mole.