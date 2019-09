© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato del modulo 4-3-1-2 applicato a Brescia e come potrebbe essere utilizzato col ritorno di Cristiano Ronaldo: "Io penso che anche con Cristiano si possa tranquillamente giocare con questo modulo. Cristiano è uno a cui piace partire leggermente decentrato e il modulo prevede questo perché non è che i due attaccanti siano due attaccanti prettamente centrali. Con questo modulo sono due attaccanti che dovrebbero viaggiare tra il difensore esterno e il difensore centrale degli avversari. Quindi penso che si possa replicare tranquillamente anche con Cristiano".