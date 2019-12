© foto di Imago/Image Sport

La Juventus, spiega il Mirror, avrebbe preso contatti con il Chelsea per l'obiettivo Willian. In scadenza in estate, l'esterno brasiliano ha già giocato alla corte di Maurizio Sarri che vorrebbe, secondo il tabloid, Willian per rinforzare la batteria d'esterni. Ora, dietro un pagamento economico non importante, o in estate a zero. Quel che il Mirror spiega, però, è che Willian adesso vorrebbe restare al Chelsea per proseguire la stagione con Frank Lampard.