Prosegue il lavoro del Sassuolo per arrivare a Sebastian Giovinco. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club neroverde sta cercando di convincere il giocatore sotto il profilo dell'ingaggio, visto che sia nell'esperienza in Canada che in quella attuale all'Al Hilal guadagna tantissimo. La voglia dell'ex Juventus è però quella di tornare in Italia e i neroverdi provano a far leva proprio su questo.