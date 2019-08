© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa, SPAL, Lecce, Hellas Verona, Besiktas... Queste sono solo alcune delle numerose squadre uscite negli ultimi giorni per il futuro di Khouma El Babacar. Da tempo con le valigie in mano, nonostante i sette gol e i due assist realizzati nelle 31 presenze collezionate la scorsa stagione, per il senegalese classe 1993 non c'è infatti posto nel Sassuolo di De Zerbi. Serve solo trovare il miglior acquirente.

Nelle ultime ore è tornato di moda lo scambio col Genoa (inserimento nell'operazione Kouamé), ma esiste anche l'opzione SPAL. Mister Semplici ha chiesto alla sua dirigenza un altro centravanti, anche a causa delle tante offerte arrivate a Petagna, e per il suo pupillo ai tempi delle giovanili della Fiorentina farebbe sicuramente carte false. L'altra pretendente più agguerrita, il Lecce, ha appena chiuso d'altronde l'acquisto di Farias dal Cagliari e pensa a un profilo di maggiore esperienza internazionale (Adebayor o Mitroglou) per regalare a Liverani la ciliegina sulla torta. Ecco perché la soluzione biancazzurra, insieme a quella rossoblù, rappresenta oggi quella più interessante per Baba. Salvo ovviamente ricchi rilanci dell'ultim'ora dall'estero.