Sassuolo, caccia al dopo Demiral: difficile Romero, piace Tonelli

La 'Gazzetta di Modena' oggi in edicola fa il punto sulla ricerca dei difensore centrale da parte del Sassuolo dopo la cessione alla Juventus di Merih Demiral. Piace Cristian Romero, difensore di proprietà proprio del club bianconero che però stando agli accordi presi col Genoa dovrebbe militare per un'altra stagione tra le fila rossoblù.

Piace anche Lorenzo Tonelli, centrale di difesa reduce dal prestito alla Sampdoria ma di proprietà del Napoli: nella trattativa, si legge, potrebbe rientrare Alfred Duncan, calciatore legato al club neroverde da un contratto in scadenza tra un anno.