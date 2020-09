Sassuolo, Carnevali: "Ricevuta un'offerta importante dal Fulham per Marlon, stiamo trattando"

A pochi minuti dall'inizio del match tra Sassuolo e Cagliari, ha parlato Giovanni Carnevali, direttore generale dei neroverdi: "Abbiamo mantenuto la promessa, per il momento. La nostra volontà è di tenere i ragazzi più importanti per noi. Tentazioni? Non ne abbiamo mai avute. Vogliamo tenerli e anche loro vogliono rimanere da noi. Marlon? Abbiamo avuto una richiesta dal Fulham, stiamo valutando e la trattativa è in corso. La sua cessione è anche per ripianare il bilancio. Vedremo se riusciamo a portarla a termine mentre per Ferrari dal Torino non è mai arrivata nessuna richiesta se non dal procuratore con un'offerta non accettabile per quello che è il suo valore" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. Una stagione, quella che sta per iniziare, che vedrà il Sassuolo tra le protagoniste come confermato anche da Carnevali: "Quest'anno è l'ottavo anno di Serie A e non abbiamo un premio salvezza. E' il nostro primo obiettivo, abbiamo un premio sia per l'Europa che per la Champions e penso sia giusto perché una società come la nostra deve essere ambiziosa" ha concluso.