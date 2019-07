Sassuolo, Carnevali: "Sensi all'Inter per ripagarci il Mapei Center"

"Ma non siamo un supermercato, certamente non rinunciamo alla qualità".

Giovanni Carnevali, intervistato da gazzetta.it, parla così del mercato del Sassuolo e dei tanti giocatori neroverdi ricercati dai top club italiani: "Però, e lo dico sorridendo, non siamo certo un supermercato. È un onore ma ogni anno cediamo al massimo un pezzo-due ma solo in grandi club, perché qui stanno bene. Se deve esserci l’addio, giusto crescere, noi certamente non rinunciamo alla qualità, prova ne sia Sala che arriva dall’Inter nell’affare-Sensi: di tutti i giovani di cui si parlava, lui era il nostro primo della lista. Sensi, in verità, lo abbiamo dato all’Inter per rientrare della costruzione del Mapei Center...".