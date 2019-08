Sassuolo, Carnevali: "Siamo interessati a Toprak, può sostituire Demiral"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Toprak è un giocatore a cui siamo interessati, per noi sarebbe molto importante. Ci sono un po’ di difficoltà, è conteso da altri club. Cercheremo di portarlo a termine nei prossimi giorni. Sostituire Demiral non è semplice, ma lui può farlo".

De Zerbi ha detto che la cessione di Demiral fa più male.

"Per noi il centrale di difesa è l’obiettivo numero, forse uno degli ultimi. Abbiamo già costruito la rosa, Demiral è sicuramente un giocatore importante. Anche la cessione di Sensi può pesare. In mezzo al campo abbiamo preso dei ragazzi che possono darci grandi qualità. Il Sassuolo deve portare avanti i suoi obiettivi e proseguire ciò che abbiamo fatto, è il settimo anno di serie A".

Ha incontrato il procuratore di Kouamé?

"Smentisco la trattativa. È un giocatore importante, ma non rientra nel nostro modulo. Abbiamo una rosa importante, ora siamo focalizzati sul centrale di difesa. Con il Lecce le trattative sono avanzate, ma cedere Babacar era un nostro obiettivo. Ora deve decidere lui".

Chi si è rafforzata di più nella parte medio-bassa della classifica?

"Il Sassuolo, ma tutte lo hanno fatto. Il prossimo anno sarà interessante, Genoa, Bologna e Cagliari, che fanno parte della fascia medio-bassa, hanno costruito delle ottime squadra, questo ci fa capire che sarà un campionato avvincente. Non dobbiamo dimenticarci che il campionato ci riserverà delle sorprese, ma siamo coscienti di aver costruito una buona squadra partendo da De Zerbi, da lui deve partire questa continuità".

Come scegliete gli allenatori?

"Non dobbiamo dimenticare che nella nostra piccola storia abbiamo avuto anche Pioli e Allegri, allenatori che hanno grandissime qualità. La nostra scelta è di puntare su allenatori giovani con delle idee. De Zerbi è l’allenatore ideale per questa società, diventerà un allenatore da grande club, spero possa diventarlo con noi".