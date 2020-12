Sassuolo, Carnevali: "Torneremo presto in Europa. A gennaio non cederemo nessuno"

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Nero&Verde su Trc facendo un punto sull'anno che sta per terminare: "Questa è stata un'annata difficile sotto tutti gli aspetti, dalla vita quotidiana all'aspetto sportivo. Il primo pensiero è andato sempre alla salute, poi abbiamo dedicato spazio anche al campo: lì le cose sono andate molto bene".

L'emergenza Covid è stata gestita meglio grazie alle strutture sportive del Sassuolo.

"Sì, è stato un vantaggio anche se le difficoltà sono state tante, Abbiamo sì la prima squadra ma anche il settore giovanile e quello femminile. Un centro sportivo come il nostro ci ha aiutato ma è incredibile che si sia riusciti solo ad ospitare la prima squadra e solo qualche volta la Primavera".

L'anno del centenario: speravate di viverlo diversamente ma come lo state onorando?

"L'anno è speciale, straordinario. Avremmo voluto fare più cose ma siamo comunque soddisfatti, abbiamo presentato la squadra, lo sponsor tecnico, abbiamo aperto uno store. Siamo riusciti a portare a termine queste cose e abbiamo titolato la strada che porta al centro sportivo al dottor Squinzi. In questi anni stiamo correndo, siamo in Serie A, abbiamo una società sana e sappiamo dove dobbiamo andare".

Non è un mistero, l'obiettivo del Sassuolo è provare a tornare in Europa?

"Ricordo le parole del dottor Squinzi e quello che ci ha insegnato. Il desiderio è quello di migliorarsi sempre, restare in Serie A è una cosa straordinaria, poi è normale che ci sia ambizione e provare a raggiungere qualcosa di importante. L'Europa è il nostro desiderio e ci arriveremo il prima possibile".

Adesso il mercato. Come si muoverà il Sassuolo?

"In questi anni non abbiamo mai ceduto a gennaio i migliori giocatori e non lo faremo neanche quest'anno. Il perché è semplice: abbiamo iniziato un percorso e lo vogliamo portare a termine, anche per rispetto verso i nostri tifosi. Se ci saranno opportunità per migliorarci allora ci penseremo, può darsi che possa essere fatto qualche acquisto ma ancora non lo sappiamo".

Tanti giocatori del Sassuolo anche nella Nazionale italiana.

"Questo è straordinario, non lo avremmo mai pensato. Quest'anno abbiamo mandato in azzurro Berardi, Locatelli, Caputo e Ferrari. È una grande soddisfazione, se ci mettiamo anche Sensi e Acerbi, che vengono dal Sassuolo, significa che il nostro lavoro è stato fatto bene. Anche in Under 21 abbiamo nostri giocatori, Il campo darà ragione".