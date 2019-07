© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato a Sky Sport in vista della prossima stagione: "Vorrei ripartire da come abbiamo finito, dal punto di vista del gioco e dell'interpretazione della partite. Poi vedremo anche in base al mercato cosa succederà. Tutte si stanno rinforzando, sarà un bel campionato. Il ritorno di Boateng? Prince è un giocatore straordinario, io spero resti qua convinto di poterci aiutare. Se sta bene fa la differenza. I giovani? Si impegnano, hanno qualità e ci aiuteranno".