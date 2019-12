© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto mercato del Sassuolo sulle colonne de Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Potrebbero uscire Giangiacomo Magnani ed Edoardo Goldaniga. Piacciono al Cagliari, non da escludere altre soluzioni, coi sardi che seguono pure Claude Adjapong che è ora in prestito all'Hellas Verona.