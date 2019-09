Sassuolo, De Zerbi: "Bourabia out domani. Magnanelli parte in panchina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante la conferenza stampa della vigilia di Sassuolo-SPAL Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, ha fatto il punto sugli infortunati: "Marlon non sarà a disposizione. Djuricic non lo era neanche a Roma. Bourabia non ci sarà. Magnanelli rientra e partirà dalla panchina. Sulle scelte dico di no, non ci saranno scelte condizionate, siamo concentrati sulla gara di domani, poi vedremo per il Parma".