Sassuolo, De Zerbi: "Consigli in dubbio, ha un problema muscolare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato delle assenze dei neroverdi per la gara con i bianconeri: "Degli infortunati non rientra nessuno, tranne Traoré che era stato in Coppa d'Africa. Vediamo Consigli che ha un problema muscolare e non si è allenato oggi, se correremo dei rischi non giocherà. Se non ce la fa giocherà uno tra Turati o Russo. Rogerio è rientrato ma ancora non è a disposizione e speriamo che nel minor tempo possibile si possa riprendere a lavorare tutti assieme ma ci stiamo difendendo abbastanza bene da questi problemi".