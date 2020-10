Sassuolo, De Zerbi: "Contento di aver preso così il terzo gol: dobbiamo aver gusto nel giocare"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato così la vittoria per 3-4 dei suoi in rimonta in casa del Bologna, ai microfoni di Sky Sport: "Una partita diversa da quelle vinte nel passato. Abbiamo ribaltato dopo aver preso il 3-1 giocando, e siamo stati ripagati. Sono contento di averlo preso così il terzo gol: non dobbiamo perdere la nostra strada e il gusto di giocare. Al di là della classifica, fa piacere che la partita giocata meglio sia l'unica non vinta. Non dobbiamo cercare scorciatoie con gli episodi: a volte non gira come si vorrebbe, ma dobbiamo aver gusto di giocare perché così si esaltano le qualità dei giocatori, e noi ne abbiamo tanta".