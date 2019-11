Sassuolo, De Zerbi: "Dispiace, avremmo meritato di più contro la Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perde il Sassuolo contro la Lazio a causa di una rete, quella di Caicedo, arrivata allo scadere e che punisce, forse oltre i propri demeriti, la squadra neroverde. Una sconfitta che brucia quella del Mapei Stadium e che lascia l'amaro in bocca al tecnico Roberto De Zerbi: "Sono dispiaciuto perché avremmo meritato di fare risultato. C'è stato un momento della partita in cui potevamo andare anche in vantaggio e comunque non abbiamo mai sofferto troppo. C'è la soddisfazione di aver fatto una ripresa di alto livello, ma quando affronti la Lazio sai che ti può far gol in qualsiasi momento, anche chi entra dalla panchina" ha dichiarato ai microfoni di Sky. Una sconfitta arrivata nel finale che il Sassuolo forse non avrebbe meritato; colpa, come ammesso dallo stesso allenatore neroverde, anche della giovane età dei suoi calciatori: “Serve malizia, alcuni sono giovani. Basta guardare come è uscito dal campo Boga, di corsa anziché perdere tempo. Dovrò far capire anche questo ai ragazzi, che non è scorrettezza ma solo calcio. Il comprendere alcune situazioni porta vantaggio a tutti, ma a volte avere tanti ragazzi giovani in campo si paga. Caicedo fa un bel gol anche se qualche errore io lo trovo; ad esempio Romagna poteva uscire subito. Il Sassuolo non segna nel primo quarto d'ora? Certe volte non tutti i dati possono essere interpretati. Magari è un caso, noi prepariamo le partite in un certo modo ma bisogna anche comprendere i momenti della gara. Nel primo tempo eravamo lenti, nel secondo più fluidi" ha concluso il tecnico.