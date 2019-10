© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, al termine di Sassuolo-Inter 3-4, è intervenuto il tecnico neroverde Roberto De Zerbi: “4-1 non era neanche giusto come risultato, abbiamo avuto un gol annullato sul 2-1 e altre possibilità per fare male, poi abbiamo preso un gol evitabile. Abbiamo continuato a giocare e abbiamo fatto bene, probabilmente avremmo meritato anche il pareggio. Questa è una squadra che ha grande talento nei singoli, tanti sono nuovi e non si conoscono. Bisogna capire che nel calcio c’è la tecnica, c’è la corsa, ma bisogna mettere in campo qualcosa in più a livello di anima. La squadra ha grande potenziale e anche nelle partite in cui il gap è più ridotto rispetto a oggi quello è un aspetto determinante e primario”.

La squadra se la può giocare sempre: “La partita la giocheremo sempre con coraggio, rispettando l’avversario ma cercando di fare la partita. Adesso ci aspetta una partita bella contro una squadra forte e organizzata che si distingue per l’aspetto caratteriale. Ci fa bene affrontarla anche subito”.