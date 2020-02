Sassuolo, De Zerbi: "Ho letto cose false. Nessuna chiamata per rinnovo"

Roberto De Zerbi ha parlato a ruota libera del proprio rinnovo di contratto quest'oggi in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico del Sassuolo: "Ho letto cose non vere e sono rimasto male a leggere cose non vere. Ho tanti difetti ma sono riconoscente. Sono riconoscente al Foggia perché mi ha fatto iniziare la carriera, al Benevento perché mi hanno dato una grande opportunità e così sono e sarò riconoscente al Sassuolo e a Carnevali per avermi portato qua. E' stato riportato il falso e non mi sognerei mai di rifiutare, ad oggi, niente. Nessuno mi ha mai chiamato della società per parlare del rinnovo. E' chiaro che mi sarebbe piaciuto essere chiamato. Non è una cosa che mi sposta, amo anche lavorare a scadenza perché mi stimola e comunque la politica societaria è quella di portare non solo l'allenatore ma anche altri dirigenti a scadenza di contratto, per poi affrontarlo a fine anno. Non ci sono problemi su questo. Non parlerò con nessuna squadra fino alla fine del campionato perché me lo impone la mia correttezza morale e soprattutto oggi su quella che è una creatura che anche io ho contribuito a creare e a crescere. Mi sento mia la squadra, i giocatori, non ho spazio per pensare ad altro e nemmeno la voglia. Sono orgoglioso di far parte di questa società, sono riconoscente alla società, al Sassuolo e ai giocatori e non c'è nessun problema. A fine anno ci incontreremo, parleremo. Non ci sono preclusioni da parte mia, né perché non sono riconoscente, né perché mi sento... Sono consapevole di chi sono, so da dove sono partito e so che devo dimostrare tanto. In estate ho avuto richieste, non ho mai chiamato la società per chiedere qualcosa in più. Mi dà fastidio se vengono riportate cose false del tipo che io ho rifiutato il rinnovo. Mi dà fastidio perché a febbraio non dico di no a una società che mi ha scelto quando ero retrocesso a Benevento. Ho la memoria lunga e le persone non le snobbo mai".

