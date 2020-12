Sassuolo, De Zerbi: "La classifica è gratificante ma dico ai miei giocatori di non guardarla"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sassuolo Channel per presentare il match di domani all'Olimpico contro la Roma. "La classifica? E' gratificante, è frutto di quello che fai, ma dico ai giocatori che non dobbiamo guardarla. Noi dobbiamo recuperare la forma, il gioco che ci ha contraddistinto, i giocatori importanti che sono fuori perché il gioco passa attraverso i giocatori. Poi dopo quando saremo al pieno delle nostre potenzialità sarà ancora più bello, senza prendere scuse, alibi, scorciatoie, o altro, anche in una condizione non ottimale possiamo fare risultato come adesso, non deve essere una cosa che ci toglie convinzione, ma è vero anche dire che non siamo al 100%".

